Вид спорта: хоккей, защитник

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, победитель ЮЧМ, бронзовый призёр ЧМ-2016. Играет за клуб «Динамо» Москва.

Войнов начал заниматься хоккеем в Челябинске

А конкретно — в системе «Трактора». Первый тренер — Станислав Шадрин. Вячеслав дебютировал во взрослом хоккее в возрасте 16 лет за «Трактор» в чемпионате Суперлиги.

Факт: пропустил несколько сезонов после ОИ-2018

После завоевания золотых медалей Олимпиады, Войнов полностью пропустил два хоккейных сезона из четырёх, решая проблемы, связанные с возвращением в НХЛ. Всякий раз после долгого простоя Вячеслав моментально возвращался на прежний уровень. Будет ключевым защитником России на Играх в Пекине.

«Я, кстати, не знаю, почему все думают, что «Лос-Анджелес» меня предал и отрёкся от меня. На самом деле, эти ребята всегда меня поддерживали. Но так случилось, что они не могут меня взять обратно по политическим причинам. А так «Кингз» всегда были на моей стороне»

Войнов — о поддержке клуба в НХЛ