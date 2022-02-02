Факт: пропустил несколько сезонов после ОИ-2018

После завоевания золотых медалей Олимпиады, Войнов полностью пропустил два хоккейных сезона из четырёх, решая проблемы, связанные с возвращением в НХЛ. Всякий раз после долгого простоя Вячеслав моментально возвращался на прежний уровень. Будет ключевым защитником России на Играх в Пекине.