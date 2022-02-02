Двукратный обладатель Кубка Стэнли, победитель ЮЧМ, бронзовый призёр ЧМ-2016. Играет за клуб «Динамо» Москва.
А конкретно — в системе «Трактора». Первый тренер — Станислав Шадрин. Вячеслав дебютировал во взрослом хоккее в возрасте 16 лет за «Трактор» в чемпионате Суперлиги.
После завоевания золотых медалей Олимпиады, Войнов полностью пропустил два хоккейных сезона из четырёх, решая проблемы, связанные с возвращением в НХЛ. Всякий раз после долгого простоя Вячеслав моментально возвращался на прежний уровень. Будет ключевым защитником России на Играх в Пекине.
Войнов — о поддержке клуба в НХЛ