Александру 20 лет, он самый молодой российский хоккеист на Олимпиаде. Играет за клуб «Спартак».
А конкретно — в школе мытищинского «Атланта». Принимал участие в Открытом чемпионате Москвы среди юношей своей возрастной категории.
Затем хоккейное образование получил в СДЮШОР ЦСКА имени Валерия Харламова.
В МХЛ дебютировал в 2018 году в составе «Крыльев Советов».
Вплоть до начала сезона-2021/2022 ИИХФ не разрешала Никишину выступать на международных соревнованиях из-за сердечной аномалии. После долгих споров и разбирательств Александру всё-таки удалось добиться права выступать за сборную России.
Никишин — о первой драке за «Спартак»