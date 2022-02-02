Никишин начал заниматься хоккеем в Мытищах, Подмосковье

А конкретно — в школе мытищинского «Атланта». Принимал участие в Открытом чемпионате Москвы среди юношей своей возрастной категории.

Затем хоккейное образование получил в СДЮШОР ЦСКА имени Валерия Харламова.

В МХЛ дебютировал в 2018 году в составе «Крыльев Советов».