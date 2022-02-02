Ивану 25 лет, в декабре 2021 года он был признан лучшим вратарём Кубка Первого канала. Рассматривается как первый номер сборной России на Олимпиаде. Играет за клуб ЦСКА.
Хотя родился он в финском городе Лаппеэнранта. Позже переехал в город на Неве и поступил в СДЮШОР при ХК СКА. Первый тренер — Игорь Щурков. Позднее Иван играл в системах ЦСКА и электростальского «Кристалла». На уровне МХЛ дебютировал в Нижнекамске в составе местного «Реактора».
В США Иван прошел курс физической подготовки под руководством членов отряда «морских котиков». Новобранцев «Филадельфии Флайерз» заставляли бегать, прыгать, таскать тяжести и обливаться ледяной водой по утрам.
Федотов — о второй родине