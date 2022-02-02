Федотов начал заниматься хоккеем в Санкт-Петербурге

Хотя родился он в финском городе Лаппеэнранта. Позже переехал в город на Неве и поступил в СДЮШОР при ХК СКА. Первый тренер — Игорь Щурков. Позднее Иван играл в системах ЦСКА и электростальского «Кристалла». На уровне МХЛ дебютировал в Нижнекамске в составе местного «Реактора».