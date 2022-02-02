Обладательница Кубка Азии и Дальнего Востока в общем зачёте и в гигантском слаломе, двукратная чемпионка зимней Универсиады, чемпионка России в гигантском слаломе, слаломе, комбинации.
Екатерина пошла в лыжную секцию в два года, когда её отвела бабушка. Первый тренер – Антон Гавва. Ткаченко выступает за ФСО «Россия» (Москва), с 2014 года является членом сборной России.
Её родители работали в российском посольстве. Через три месяца после рождения дочери они улетели в Россию. С тех пор Екатерина там никогда не была.
Ткаченко – о горнолыжной школе в Москве в 90-е