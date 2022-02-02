Чемпионка России (2018) в слаломе-гиганте, дважды выиграла чемпионат России в 2020 и 2021 годах, бронзовый призёр зимней Универсиады — 2019.
Анастасия встала на лыжи в два года, а в четыре попросила родителей записать в секцию. Первый тренер – Евгения Шиманская. Сейчас выступает за СШ «РГШ-Столица» Москомспорта, тренируется у Виктора Пятакова.
На Олимпиаде Анастасия, помимо своего спорта, следит за конькобежным спортом, фигурным катанием, фристайлом и шорт-треком.
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