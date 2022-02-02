Вид спорта: горнолыжный спорт

Чемпионка России (2018) в слаломе-гиганте, дважды выиграла чемпионат России в 2020 и 2021 годах, бронзовый призёр зимней Универсиады — 2019.

Горностаева начала заниматься горными лыжами в Москве

Анастасия встала на лыжи в два года, а в четыре попросила родителей записать в секцию. Первый тренер – Евгения Шиманская. Сейчас выступает за СШ «РГШ-Столица» Москомспорта, тренируется у Виктора Пятакова.

Факт: другие виды

На Олимпиаде Анастасия, помимо своего спорта, следит за конькобежным спортом, фигурным катанием, фристайлом и шорт-треком.

«Насчёт волнения — у меня есть установки, я формирую мысли в голове и пытаюсь им следовать, настраиваюсь на положительный результат. Если я понимаю, что победа или попадание в тройку в моих силах, то настраиваю себя на успех»

Горностаева – о том, как справляется с волнением