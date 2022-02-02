Горностаева начала заниматься горными лыжами в Москве

Анастасия встала на лыжи в два года, а в четыре попросила родителей записать в секцию. Первый тренер – Евгения Шиманская. Сейчас выступает за СШ «РГШ-Столица» Москомспорта, тренируется у Виктора Пятакова.