Вид спорта: горнолыжный спорт

Многократный чемпион России, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, бронзовый призёр Кубка мира.

Хорошилов начал заниматься горными лыжами в Елизово, Камчатская область

Родители привели Александра в секцию в пять лет. Первым его тренером стал Геннадий Будорацкий. В 20 лет Хорошилов попал в сборную России и дебютировал на Кубке мира.

Факт: опыт

Хорошилов – единственный представитель России, выигрывавший этап мужского Кубка мира по горнолыжному спорту, и вообще единственный представитель России, становившийся призёром этапа Кубка мира в XXI веке.

«В молодости я был хиппарём: крашеные волосы, пирсинг под губой, широкие штаны, цепь висела. При этом уже занимался горными лыжами – нас таких было несколько человек в камчатской команде: парни, скажем так, альтернативного направления»

Хорошилов – о своём юношестве