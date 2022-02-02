Многократный чемпион России, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, бронзовый призёр Кубка мира.
Родители привели Александра в секцию в пять лет. Первым его тренером стал Геннадий Будорацкий. В 20 лет Хорошилов попал в сборную России и дебютировал на Кубке мира.
Хорошилов – единственный представитель России, выигрывавший этап мужского Кубка мира по горнолыжному спорту, и вообще единственный представитель России, становившийся призёром этапа Кубка мира в XXI веке.
Хорошилов – о своём юношестве