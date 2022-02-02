Факт: стремится получать удовольствие от спорта

В 2015 году 19-летний Кузнецов ездил на юниорский чемпионат мира в Хафьеле. «Суперкрутого от нас ничего не ждут. Но показать себя и получить от этого удовлетворение мы все-таки можем», — сказал Иван.