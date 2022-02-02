Вид спорта: горнолыжный спорт

Чемпион России (2016 – скоростной спуск, 2018 – супергигант), трёхкратный серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионата России.

Кузнецов начал заниматься горными лыжами в Петропавловске-Камчатском

На соревнованиях Иван представляет родные края: ФСО «Россия» и СДЮСШОР «Эдельвейс». Кузнецов занимается под руководством Александра Якубы, Александры Каталагиной и Галины Поповой.

Факт: стремится получать удовольствие от спорта

В 2015 году 19-летний Кузнецов ездил на юниорский чемпионат мира в Хафьеле. «Суперкрутого от нас ничего не ждут. Но показать себя и получить от этого удовлетворение мы все-таки можем», — сказал Иван.

«Трасса очень лёгкая, вот тем она и сложна — тяжело бороться, когда все едут на максимуме, тяжело продемонстрировать мастерство. Мне легче на более техничных трассах, плюс очень тяжело выступать дома — стены не помогают, всё наоборот»

Кузнецов – о впечатлениях на Универсиаде в Красноярске