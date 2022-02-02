Чемпион России в гигантском слаломе, шестикратный призёр чемпионатов России в слаломе, гигантском слаломе, супергиганте и комбинации, бронзовый призёр Универсиады (2017) в командном первенстве.
Александр вырос в спортивной семье: мама и папа – тренеры по горнолыжному спорту. Андриенко – воспитанник спортшколы «Орлёнок», выступает за ФСО «Россия» (Калуга). Тренируется под руководством мамы Ирины.
Проблема была в травме, полученной на тренировке. У спортсмена был диагностирован надрыв боковых связок колена, а также повреждено подколенное сухожилие.