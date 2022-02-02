Вид спорта: фристайл

Двукратная победительница первенства мира — 2021, призёр этапа Кубка Европы, победительница международных соревнований, победительница и призёр чемпионата России, победительница и призёр Кубка России.

Орлова начала заниматься фристайлом в Ставрополе

Ксения пришла во фристайл в 2013 году. Её первые тренеры – Круглов Вадим Александрович и Орлов Алексей Юрьевич (по настоящее время).

Факт

В 13 лет Орлова впервые выиграла чемпионат России в дисциплине «биг-эйр», став самой юной чемпионкой России в истории фристайла. Увлечения Ксении: конный спорт, кайтсёрфинг, вейкбординг.

«Самые интересные подарки мне всегда дарила моя семья. Помню, когда я была маленькая, мне подарили лыжи. А ещё год-два назад мне подарили специальную обувь для занятий конным спортом, тогда я начала двигаться к осуществлению своей мечты»

Орлова – о самом необычном подарке