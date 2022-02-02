Серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Всемирной Универсиады, победительница и призёр этапов Кубка Европы по ски-кроссу, мастер спорта международного класса.
В Свердловской области Екатерина ходила в секцию горных лыж. Переехав в Санкт-Петербург, она сменила вид спорта. Первым её тренером была Оксана Логинова. Сейчас занимается у Владимира Барышникова.
Мальцева признаётся, что со страхом высоты ей помогли справиться именно тренировки на лыжах. С водой сложнее: «Боюсь открытой воды, плавать в море далеко от берега», — признаётся Екатерина.
Мальцева – о своих страхах