Владислав Третьяк, хоккей

Нёс знамя дважды: в ходе церемонии открытия XII зимней Олимпиады (Инсбрук, Австрия) 4 февраля 1976 года и во время церемонии открытия XIV зимней Олимпиады (Сараево, Югославия, ныне — Босния и Герцеговина) 8 февраля 1984 года. Оба раза Игры заканчивались для Третьяка золотом.