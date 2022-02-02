Советские спортсмены дебютировали на зимних Олимпийских играх в 1956 году. Кому выпадала честь нести знамя?
26 января 1956 года, церемония открытия VII зимних Олимпийских игр (Кортина- д'Ампеццо, Италия). На Играх Гончаренко завоевал бронзовые награды на дистанциях 5000 м и 10 000 м.
18 февраля 1960 года, церемония открытия VIII зимней Олимпиады (Скво-Вэлли, штат Калифорния, США). На Играх Сологубов выиграл бронзовую медаль.
29 января 1964 года, церемония открытия IX зимних Олимпийских игр (Инсбрук, Австрия)… На Играх Гришин завоевал серебро на дистанции 500 м.
6 февраля 1968 года, церемония открытия X зимней Олимпиады (Гренобль, Франция). Флаг нёс чемпион мира (1967). На Играх Маматов стал обладателем золотой медали в составе эстафетной команды.
3 февраля 1972 года, церемония открытия XI зимних Олимпийских игр (Саппоро, Япония). На Играх Веденин выиграл золото в индивидуальной гонке на 30 км и в эстафете.
Нёс знамя дважды: в ходе церемонии открытия XII зимней Олимпиады (Инсбрук, Австрия) 4 февраля 1976 года и во время церемонии открытия XIV зимней Олимпиады (Сараево, Югославия, ныне — Босния и Герцеговина) 8 февраля 1984 года. Оба раза Игры заканчивались для Третьяка золотом.
13 февраля 1980 года, церемония открытия XIII зимних Олимпийских игр (Лейк- Плэсид, штат Нью-Йорк, США). На Играх Тихонов завоевал золотую медаль в эстафете.
13 февраля 1988 года, церемония открытия XV зимних Олимпийских игр в Калгари (Канада). На Играх Букин в паре с Натальей Бестемьяновой выиграл соревнования в спортивных танцах на льду.
8 февраля 1992 года, церемония открытия XVI зимних Олимпийских игр в Альбервиле (Франция). Медведцев стал обладателем серебряной медали в составе эстафетной команды.
12 февраля 1994 года, церемония открытия XVII зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере (Норвегия). Чепиков завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км.
7 февраля 1998 года в ходе церемонии открытия XVIII зимней Олимпиады (Нагано, Япония), а также 8 февраля 2002 года на церемонии открытия XIX зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк- Сити (штат Юта, США). Медали в обоих случаях взять не удалось.
10 февраля 2006 года, церемония открытия XX зимней Олимпиады (Турин, Италия). На Играх Дорофеев стал обладателем серебряной медали на дистанции 500 м.
12 февраля 2010 года, церемония открытия XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере (Канада). Медали взять на удалось.
7 февраля 2014 года, церемония открытия XXII зимней Олимпиады (Сочи, Краснодарский край, Россия). Стал обладателем двух золотых медалей, которых позднее был лишён после антидопинговых разбирательств.
Нейтральный флаг, под которым 9 февраля 2018 года на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Республика Корея) вышла команда олимпийских атлетов из России, нёс волонтёр, назначенный оргкомитетом соревнований.