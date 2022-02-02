Выступала на Олимпийских играх — 2018.
Двукратный призёр чемпионатов мира в эстафете, чемпионка Европы 2018 года в эстафете, чемпионка России.
Екатерина пошла в шорт-трек в 11 лет. Является воспитанницей СШОР по конькобежному спорту им. Л. П. Скобликовой, первый тренер – Ю Дахэ.
Часто карьера спорстменок здесь начинается с ухода из фигурного катания, однако Ефременкова сразу занялась своим нынешним видом.
Ефременкова – о том, как занималась в детстве в старых кожаных коньках для конькобежного спорта