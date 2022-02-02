Екатерина Ефременкова

Выступала на Олимпийских играх — 2018.

Вид спорта: шорт-трек

Двукратный призёр чемпионатов мира в эстафете, чемпионка Европы 2018 года в эстафете, чемпионка России.

Ефременкова начала заниматься шорт-треком в Челябинске

Екатерина пошла в шорт-трек в 11 лет. Является воспитанницей СШОР по конькобежному спорту им. Л. П. Скобликовой, первый тренер – Ю Дахэ.

Факт: сразу оказалась в конькобежном спорте

Часто карьера спорстменок здесь начинается с ухода из фигурного катания, однако Ефременкова сразу занялась своим нынешним видом.

«Ноги были в мозолях, в крови… Как-то мама с папой приехали посмотреть, как я тренируюсь. Я просто шла по льду в ботинках, а лезвия были в стороне. Уборщица ледового дворца спрашивает у родителей: «Что вы её мучите? Ничего у неё не получается». Видимо не послушали»

Ефременкова – о том, как занималась в детстве в старых кожаных коньках для конькобежного спорта