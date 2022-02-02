Трёхкратный чемпион ЖХЛ (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021), двукратный бронзовый призёр чемпионата мира (2013, 2016), чемпионка Универсиады (2017, 2019). Играет за клуб «Агидель».
Девочки всё время проводили на льду, играя в командах с парнями и не уступая им в технике и скорости. В одно время они бросили хоккей — Аня ушла в бокс, а Таня занялась лыжным спортом. Но разлука с любимым спортом была недолгой.
В декабре 2017 года решением МОК была пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх. Но спустя полгода частично выиграла апелляцию и пропустила только ОИ-2018.
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