Шибанова начала заниматься хоккеем в пять лет вместе с сестрой-близняшкой

Девочки всё время проводили на льду, играя в командах с парнями и не уступая им в технике и скорости. В одно время они бросили хоккей — Аня ушла в бокс, а Таня занялась лыжным спортом. Но разлука с любимым спортом была недолгой.