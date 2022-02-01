Неоспоримый лидер сборной России. Выигрывала бронзу ЧМ (2013, 2016), дважды становилась победителем Универсиады (2015, 2017). Четырёхкратная чемпионка России (в 2014 году со СКИФом, в 2018-м, 2019-м и 2021-м — с «Агиделью»), признавалась самым ценным игроком как регулярного чемпионата (2018), так и плей-офф (2021).
В детстве Ольга перепробовала разные виды спорта — футбол, баскетбол, бег, но довольно быстро всё бросала. Затянул только хоккей.
В семь лет Сосина загорелась хоккеем, но девочку брать к мальчишкам не хотели. Пришлось доказывать своё право быть в команде.
Сосина — о цели в Пекине