Вид спорта: хоккей, нападающая

Неоспоримый лидер сборной России. Выигрывала бронзу ЧМ (2013, 2016), дважды становилась победителем Универсиады (2015, 2017). Четырёхкратная чемпионка России (в 2014 году со СКИФом, в 2018-м, 2019-м и 2021-м — с «Агиделью»), признавалась самым ценным игроком как регулярного чемпионата (2018), так и плей-офф (2021).