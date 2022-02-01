Дебютирует на Олимпийских играх.
Двукратный чемпион ЖХЛ (2017/2018, 2020/2021), трёхкратный чемпион России (2017/2018, 2019/2020, 2020/2021), лучший вратарь ЖХЛ (2015/2016, 2016/2017), участница Матча звёзд ЖХЛ — 2017, бронзовый призёр чемпионата мира — 2016, победитель Всемирной Универсиады — 2017. Выступает за клуб «Агидель».
Менее чем через год после начала занятий хоккеем получила первый вызов в женскую молодёжную сборную России.
В детстве играла в командах мальчиков 1996 и 1997 годов рождения. Изначально была полевым игроком, но после нескольких месяцев тренировок заняла вратарскую позицию.
Сорокина — о конкуренции в женском хоккее