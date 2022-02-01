Савонина начала заниматься хоккеем в 7 лет в Электростали

Пришла в хоккей в 7 лет в Электростали. Её отец и брат в своё время тоже занимались хоккеем, причём последний дошёл до «СКА-Карелии» в ВХЛ, но в 20 лет завершил карьеру из-за травмы и стал тренером.