Пирогова начала заниматься хоккеем в 3 года

В три года отец поставил на коньки. Потом пошла в хоккейную школу им. В.М.Боброва «Капитан» Ступино, где играла за мальчиков 1999 года. С 2008 по 2011 год играла в чемпионате Москвы среди юношей за команду «Витязь» Подольск 1999 г.р.