Была капитаном молодёжной сборной России, выигрывала золото в дивизионе D1 (2011). Дважды становилась бронзовым призёром чемпионатов мира (2013, 2016), выигрывала Универсиаду (2019). С 2014 года играет за «Бирюсу», последние пять лет является капитаном команды.
Сначала девочку отдали на фигурное катание, но ей оно не слишком нравилось. Когда в секции открыли набор в хоккей, Валерия тайно от родителей
перешла туда.
И даже на поздних сроках беременности выходила во двор погонять шайбу — боялась сойти с ума без хоккея.
Павлова — о прогрессе отечественного женского хоккея