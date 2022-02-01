Вид спорта: хоккей, нападающая

Была капитаном молодёжной сборной России, выигрывала золото в дивизионе D1 (2011). Дважды становилась бронзовым призёром чемпионатов мира (2013, 2016), выигрывала Универсиаду (2019). С 2014 года играет за «Бирюсу», последние пять лет является капитаном команды.

Павлова начала заниматься хоккеем в Тюмени

Сначала девочку отдали на фигурное катание, но ей оно не слишком нравилось. Когда в секции открыли набор в хоккей, Валерия тайно от родителей
перешла туда.

Факт: вернулась в команду через три месяца после родов

И даже на поздних сроках беременности выходила во двор погонять шайбу — боялась сойти с ума без хоккея.

«Всё больше девчонок хотят играть в хоккей. На нас обращают больше внимания и пресса, и власти. Надеюсь, что наши результаты на международном уровне будут только улучшаться, и это ещё повысит интерес к женскому хоккею в России»

Павлова — о прогрессе отечественного женского хоккея