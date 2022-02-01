Трёхкратный чемпион ЖХЛ (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021), чемпион России СКИФа (2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021), серебряный призёр ЧР (2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013), победитель КЕЧ (2015), серебряный призёр КЕЧ (2010/2011). Играет за клуб «Агидель».
Воспитанница хоккейной школы Ижевска («Ижсталь»). Сразу проявила задатки будущей профессиональной и целеустремлённой спортсменки, что позднее сказалось на результатах во время выступления Марии за СКИФ.
Неудивительно, что Марии нравится игра одноклубника Александра Овечкина. Орлов — один из лучших российских защитников. Печникова явно берёт с него пример.
Печникова — о том, как клюшка заменила ей куклу