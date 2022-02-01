Вид спорта: хоккей, защитник

Трёхкратный чемпион ЖХЛ (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021), чемпион России СКИФа (2009/2010, 2013/2014, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021), серебряный призёр ЧР (2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013), победитель КЕЧ (2015), серебряный призёр КЕЧ (2010/2011). Играет за клуб «Агидель».

Печникова начала заниматься хоккеем в Ижевске

Воспитанница хоккейной школы Ижевска («Ижсталь»). Сразу проявила задатки будущей профессиональной и целеустремлённой спортсменки, что позднее сказалось на результатах во время выступления Марии за СКИФ.

Факт: любит гулять и играть в приставку. Любимый игрок — Дмитрий Орлов

Неудивительно, что Марии нравится игра одноклубника Александра Овечкина. Орлов — один из лучших российских защитников. Печникова явно берёт с него пример.

«Клюшка с детства заменила мне куклу. Но иначе, наверное, и быть не могло: у меня все в семье хоккеисты. Мама с папой работали в школе «Ижсталь». В хоккейной школе занимался брат Максим, который старше на пять лет. С подачи Макса я и увлеклась этой игрой»

Печникова — о том, как клюшка заменила ей куклу