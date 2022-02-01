Печникова начала заниматься хоккеем в Ижевске

Воспитанница хоккейной школы Ижевска («Ижсталь»). Сразу проявила задатки будущей профессиональной и целеустремлённой спортсменки, что позднее сказалось на результатах во время выступления Марии за СКИФ.