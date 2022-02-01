Вид спорта: хоккей, защитник

Двукратный чемпион России (2011/2012, 2012/2013), двукратный серебряный призёр ЧР (2013/2014, 2014/2015), бронзовый призёр ЖХЛ (2016/2017, 2017/2018). Трёхкратный чемпион КЕЧ (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014), бронзовый призёр ЧМ-2016. Играет за клуб «Динамо-Нева».

Николаева начала заниматься хоккеем в Балаково

Воспитанница балаковского тренера Владимира Кулакова. С 2011 по 2015 год выступала за женский хоккейный клуб «Торнадо».

Факт: её и знаменитого хоккеиста Дмитрия Кугрышева воспитал один тренер

В благодарность за спортивную науку нападающий Дмитрий Кугрышев подарил любимому тренеру Владимиру Кулакову — он же тренер Екатерины Николаевой — автомобиль.

«Я очень скучаю по своему родному городу Балаково, – признаётся девушка, – часто вспоминаю, как тренировалась с мальчишками на стадионе. Они меня никогда не обижали, сразу признали за свою!»

Николаева — о том, как обучалась хоккею с мальчишками