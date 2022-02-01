Двукратный чемпион России (2011/2012, 2012/2013), двукратный серебряный призёр ЧР (2013/2014, 2014/2015), бронзовый призёр ЖХЛ (2016/2017, 2017/2018). Трёхкратный чемпион КЕЧ (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014), бронзовый призёр ЧМ-2016. Играет за клуб «Динамо-Нева».
Воспитанница балаковского тренера Владимира Кулакова. С 2011 по 2015 год выступала за женский хоккейный клуб «Торнадо».
В благодарность за спортивную науку нападающий Дмитрий Кугрышев подарил любимому тренеру Владимиру Кулакову — он же тренер Екатерины Николаевой — автомобиль.
Николаева — о том, как обучалась хоккею с мальчишками