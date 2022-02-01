Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниорок (2015), бронзовый призёр чемпионата мира (2016), двукратная чемпионка Универсиады (2017, 2019). Лучший бомбардир и снайпер в истории клубов «Горный» и «Динамо-Нева».
Отец Фанузы зимой заливал в родном селе лёд и учил местных детишек кататься. Фануза встала на коньки в пять лет, в шесть взяла в руки клюшку, а в седьмом классе переехала в Казань ради хоккея.
Отец Фанузы — мастер спорта по борьбе и хоккейный тренер-любитель. Её брат Булат также выступал на профессиональном уровне.
Кадирова — о прозвище «Овечкин в юбке»