Кадирова начала заниматься хоккеем в родном селе Сардек Баш

Отец Фанузы зимой заливал в родном селе лёд и учил местных детишек кататься. Фануза встала на коньки в пять лет, в шесть взяла в руки клюшку, а в седьмом классе переехала в Казань ради хоккея.