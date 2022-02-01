С 16 лет выступает за красноярский клуб «Бирюса», последние четыре года является ассистентом капитана. В составе сборной России Добродеева дважды становилась бронзовым призёром чемпионата мира среди юниорок (2015, 2017), а также выигрывала золото Универсиады (2019).
В местную секцию девочку привёл отец в 2007 году. Через некоторое время она перешла в детскую команду мальчиков «Амур». Там её и заметили в тренерском штабе сборной России.
Увидела себя в зеркале в громоздкой форме, разревелась и сказала, что больше никогда её не наденет. Родители и тренер уговорили дать хоккею ещё один шанс.
Добродеева — о выборе пути