Бронзовый призер ЖХЛ (2017/2018, 2018/2019). Играет за клуб «Динамо-Нева».
Увлеклась хоккеем в восемь лет: возле дома была хоккейная коробка, на которой часто играла одна девочка, и Диана последовала ее примеру. В 10 лет уехала играть в Челябинск, где играла до 14 лет, затем приехала в СКИФ.
В ворота встала уже в Челябинске. «Когда я туда приехала, то была защитником. Попросилась в ворота, тренер после уговоров согласился. То ли у нас вратарей не было, то ли ещё что-то произошло. В общем, поставили меня в ворота».
Фархутдинова — о хоккее как главной цели