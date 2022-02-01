Факт: начинала защитником

В ворота встала уже в Челябинске. «Когда я туда приехала, то была защитником. Попросилась в ворота, тренер после уговоров согласился. То ли у нас вратарей не было, то ли ещё что-то произошло. В общем, поставили меня в ворота».