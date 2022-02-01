Факт: сама выбрала позицию

В отличие от многих, Дарья уже в 7 лет решила встать в ворота. «Меня в атаку как-то особо и не тянуло. Больше нравилось в защите играть, хотелось, чтобы нам не забрасывали. Быть вратарём круто. Ты постоянно в игре, у тебя нет смен. Плюс ответственности на вратарях всегда больше, а после матчей всегда больше остальных хвалят».