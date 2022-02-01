Победитель ЖХЛ (2015/2016, 2016/2017) и чемпионата России (2014/2015). Серебряный призёр ЖХЛ (2017/2018). Бронзовый призёр ЖХЛ (2020/2021) и чемпионата России (2013/2014). Бронзовый призер чемпионатов мира (2013, 2016). Чемпионка Универсиады (2015, 2017). Играет за клуб СКИФ.
Воспитанница СДЮСШОР «Белые Медведи». В 8 лет пошла с бабушкой на хоккейную тренировку брата. В итоге профессионально этим видом спорта занялась именно Ангелина.
Ангелина замужем за хоккеистом Андреем Ермаковым. Причём знакомы они с 16 лет, когда пересеклись на сборах национальной команды.
Гончаренко — о стереотипах