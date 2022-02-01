Факт: играла с мамой в одном клубе

Любовь Вафина — бывшая фигуристка. Выступала на Олимпиаде-2002 за сборную Казахстана. Позже она оказалась в хоккее и с 2005 года играла за челябинский «Факел». С 2008 по 2011 год в команде был дуэт матери и дочери Вафиных.