Дважды обладательница бронзы чемпионата мира (2013, 2016). Двукратная победительница Универсиады (2015, 2017). Бронзовый призёр чемпионата России в составе челябинского «Факела» (2011) и лучший бомбардир клуба за всю историю. Победитель ЖХЛ (2018). Бронзовый призер ЖХЛ-2018/2019. Играет за клуб «Динамо-Нева».
Туда она переехала из Алма-Аты. В СДЮШОР «Торпедо» её тренировала в том числе мама Любовь Вафина.
Любовь Вафина — бывшая фигуристка. Выступала на Олимпиаде-2002 за сборную Казахстана. Позже она оказалась в хоккее и с 2005 года играла за челябинский «Факел». С 2008 по 2011 год в команде был дуэт матери и дочери Вафиных.
Вафина — о цели на Пекин