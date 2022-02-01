Трижды выигрывала чемпионат России до 18 лет (2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018). Бронзовый призёр ЖХЛ (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021). Завоевала бронзу МЧМ-2017. Обладатель золота Универсиады-2019. Играет за клуб СКИФ.
Однажды пришла на тренировку брата в хоккейную школу им. С. Макарова и так втянулась, что бросила художественную гимнастику. В 14 лет переехала в Нижний Новгород, чтобы играть за СКИФ, поскольку женский клуб в родном городе закрыли.
Оксана может сыграть и в большой, и в настольный.
Братищева — о желании побеждать