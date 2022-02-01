Братищева начала заниматься хоккеем в Челябинске

Однажды пришла на тренировку брата в хоккейную школу им. С. Макарова и так втянулась, что бросила художественную гимнастику. В 14 лет переехала в Нижний Новгород, чтобы играть за СКИФ, поскольку женский клуб в родном городе закрыли.