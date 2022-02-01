Серебряный призёр ЖХЛ-2018/2019. Бронзовый призёр ЖХЛ-2017/2018. Играет за клуб «Динамо-Нева».
Однажды девочку взяли поиграть друзья семьи. И вскоре отец (фанат хоккея) уже привёз Полине форму и стал приучать к тренировкам. До хоккея Болгарева занималась гимнастикой и лёгкой атлетикой.
С 12 до 16 лет Болгарева училась в Бостоне. Там же играла за местные команды — как с девочками, так и с мальчиками. После карьеры Полина мечтает закончить юриспруденцию иностранных языков и жить в Майами.
Болгарева — о кумире