Белякова начала заниматься хоккеем в Москве

Людмиле было 7 лет, на лёд её потянуло, потому что хоккеем занимались отец и старший брат. Её первый тренер — Михаил Самохин. В основную сборную России впервые была вызвана в возрасте 15 лет и 2 недель.