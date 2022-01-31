Бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион России в параллельном гигантском слаломе, серебряный призёр чемпионата США, победитель этапов Кубка мира.
Уже в семь лет Виктор уверенно стоял на сноуборде. В 14 лет Уайлд был членом юношеской сборной США. В 2011 году спортсмен принял предложение России и сменил флаг.
Впервые Уайлд приехал в Россию ещё до знакомства с будущей (и теперь уже бывшей) женой Алёной Заварзиной. На улице американец встретил медведя на привязи, чему весьма удивился.
Уайлд – о разнице в подготовке между сборными США и России