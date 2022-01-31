Уайлд начал заниматься сноубордом в городе Уайт-Сэлмон (штат Вашингтон)

Уже в семь лет Виктор уверенно стоял на сноуборде. В 14 лет Уайлд был членом юношеской сборной США. В 2011 году спортсмен принял предложение России и сменил флаг.