Трёхкратный чемпион мира, бронзовый призёр ЧМ, восьмикратный чемпион мира среди юниоров.
Родители Дмитрия – спортсмены: мама – профессиональная волейболистка, папа занимался силовыми видами спорта. В детстве Логинов ходил на карате, но выбрал сноуборд. Первый тренер – Алексей Деревягин.
В 2019 году на ЧМ по фристайлу и сноуборду Дмитрий стал самым молодым чемпионом мира в истории дисциплины, выиграв золото в параллельном гигантском слаломе. На следующий день – стал двукратным.
Логинов – о том, как его стали узнавать на улице после победы на ЧМ.