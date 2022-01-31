Чемпион России (2015,2018). Обладатель серебра чемпионатов России (2013, 2015 — командное первенство и 2013 — командный спринт). Серебряный призёр Универсиады-2017.
С 8 лет — в прыжках на лыжах с трамплина. Первым тренером был Виктор Нестеров. В 10 лет перешёл в лыжное двоеборье, где стал тренироваться у Леонида и Владимира Головырских.
В сборной Самир с 2013 года, но Пекин — его первая Олимпиада. Он планировал, что окажется в составе сборной на Играх в Пхёнчхане. Однако в итоге использовали квоту лишь на 1 спортсмена.
Мастиев — об отдыхе после одного из ЧР, где он завоевал четыре медали (интервью «Облгазете»).