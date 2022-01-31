Факт: готовился к ОИ-2018, но не поехал

В сборной Самир с 2013 года, но Пекин — его первая Олимпиада. Он планировал, что окажется в составе сборной на Играх в Пхёнчхане. Однако в итоге использовали квоту лишь на 1 спортсмена.