Вид спорта: лыжное двоеборье

Чемпион России (2015,2018). Обладатель серебра чемпионатов России (2013, 2015 — командное первенство и 2013 — командный спринт). Серебряный призёр Универсиады-2017.

Мастиев начал заниматься лыжами в Екатеринбурге

С 8 лет — в прыжках на лыжах с трамплина. Первым тренером был Виктор Нестеров. В 10 лет перешёл в лыжное двоеборье, где стал тренироваться у Леонида и Владимира Головырских.

Факт: готовился к ОИ-2018, но не поехал

В сборной Самир с 2013 года, но Пекин — его первая Олимпиада. Он планировал, что окажется в составе сборной на Играх в Пхёнчхане. Однако в итоге использовали квоту лишь на 1 спортсмена.

«Нужно пару-тройку деньков просто полежать, выспаться, чтобы голова как-то отошла. Четыре дня пришлось работать. Но всё равно буду кататься на лыжах. А ещё бы пробежал марафон. 50 километров, но это так, для себя. В качестве хобби (улыбается)»

Мастиев — об отдыхе после одного из ЧР, где он завоевал четыре медали (интервью «Облгазете»).