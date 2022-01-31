Стал лучшим на первенстве России среди юниоров (2009, 2010, 2011, 2012). Призёр этапов Кубка России. Бронзовый призёр чемпионата Финляндии среди юниоров (2010). Чемпион России (2011, 2012 — команда, 2017 — К120+10км). Неоднократный призёр чемпионатов России. На Универсиаде-2017 завоевал золото (индивидуальная гонка) и серебро (команда).
Первым тренером был его отец. Вскоре спортсмен переехал в Москву и оказался в СШОР УОР № 2 Москомспорта. С тех пор выступает за столичный регион.
В детстве Вячеслав занимался лыжными гонками и теннисом. Когда по совету отца попробовал себя в прыжках, решил выбрать последние, поскольку больше шансов выйти на топ-уровень.
Барков — о прыжках