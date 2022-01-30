Тихонова начала заниматься прыжками с трамплина в Санкт-Петербурге

Начала в 7 лет, а в спорт её привел отец – тренер Дмитрий Тихонов. В 15 состоялся дебют на большом турнире — этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Тихонова заняла 33-ю позицию. Однако год спустя там же взяла четвёртое место, опередив сборницу Ирину Аввакумову.