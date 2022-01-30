Дважды побеждала в чемпионате России (2017, 2018 — смешанная команда). Неоднократная призёр чемпионата страны. В 2022 году взяла серебро на Континентальном кубке.
Уже в 12 лет Александра дебютировала на Континентальном кубке в финском Рованиеми. На тот момент это был самый престижный турнир среди женщин.
В 2019 году спортсменку отстранили на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, а конкретно: порядка предоставления информации о местонахождении.
Кустова — о дебюте на Играх-2018 (из интервью «РИА Новости»)