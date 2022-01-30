Неоднократная чемпионка России, призёр и победитель этапов Кубка мира. Обладательница золота и бронзы на Универсиаде-2013. Два золота взяла на Универсиаде-2015.
Родилась она в деревне Мыза Ленинградской области. Её отец военный, поэтому вскоре семья переехала в Мурманскую область, а позже оказалась в Подмосковье. Здесь Ирина (урождённая — Тактаева) и попала в спорт: сначала горные и беговые лыжи, а с 14 лет перешла в прыжки.
Первую татуировку Ирина сделала в 20 лет — черепашку на правой руке. Спортсменка говорит, что просто захотелось и особого смысла в ней не заложено. Сейчас у неё семь татуировок, в том числе рисунок лыжницы и олимпийские кольца — это на память о Сочи-2014.
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