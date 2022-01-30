Факт: 7 татуировок

Первую татуировку Ирина сделала в 20 лет — черепашку на правой руке. Спортсменка говорит, что просто захотелось и особого смысла в ней не заложено. Сейчас у неё семь татуировок, в том числе рисунок лыжницы и олимпийские кольца — это на память о Сочи-2014.