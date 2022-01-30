Самый опытный в команде прыгунов — Трофимову 32 года. Неоднократный чемпион и призёр чемпионатов России. Победитель Универсиады-2017 в командных соревнованиях.
Позже переехал в столицу, где окончил Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова. Сейчас живёт в Нижнем Новгороде и представляет этот регион на соревнованиях.
Однажды в Международной федерации лыжного спорта записали имя Трофимова как Roman-Sergeevich, и тогда ещё молодого спортсмена в сборной стали называть именно Романом Сергеевичем.