Трофимов начал заниматься прыжками с трамплина в городе Лениногорске, Республика Татарстан

Позже переехал в столицу, где окончил Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова. Сейчас живёт в Нижнем Новгороде и представляет этот регион на соревнованиях.