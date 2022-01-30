Назаров начал заниматься прыжками с трамплина в Москве

Сначала — на Воробьёвых горах с 10 лет лыжным двоеборьем. А с 8-го класса поступил в училище олимпийского резерва №2 и перешёл в прыжки на лыжах с трамплина. «Так как лучше прыгать получалось», — иронизирует Михаил.