Неоднократный победитель чемпионата России среди юношей и юниоров. Обладатель бронзы международных спортивных игр «Дети Азии» в 2019 году. Выступал на юношеских Олимпийских играх 2020 года.
Он воспитанник школы «Аист». Илья вспоминает, что в 9 лет просто зашли с другом на тренировку: «Хватило пары попыток, чтобы меня заметили, хотя я особо не понимал, что нужно делать, было страшновато, после этого тренер пригласил заниматься более основательно, так и пролетели девять лет».
Однако впоследствии Маньков перестал его «обожествлять». «С любым можно бороться, всё придёт со временем и опытом. К Олимпиаде тоже примерно так и относимся, не делаем из неё что-то сверхважное, представляем, что это обычный этап КМ», — объясняет спортсмен в интервью «КП».
Климов — о волнении («КП»)