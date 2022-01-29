Маньков начал заниматься прыжками с трамплина в Нижнем Тагиле

Он воспитанник школы «Аист». Илья вспоминает, что в 9 лет просто зашли с другом на тренировку: «Хватило пары попыток, чтобы меня заметили, хотя я особо не понимал, что нужно делать, было страшновато, после этого тренер пригласил заниматься более основательно, так и пролетели девять лет».

