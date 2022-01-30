Первый в истории российского спорта победитель этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина. Бронзовый призёр Универсиады-2015. Победитель чемпионата России (2014, 2017).
Первым тренером 9-летнего Евгения был Александр Гаранин. В 2010 году Климов стал чемпионом России.
На Олимпиаде в Сочи он здорово проявил себя в прыжковой части, но проиграл гонку. В следующем году сосредоточился только на прыжках. И уже в 2017 году Евгений впервые занял призовое место на этапе Кубка мира.
Климов — о резких движениях (в эфире радио «Движение»)