Сергеева — о новом виде олимпийской программы — монобобе

«Мне очень нравится выступать в монобобах. Прямо сейчас они мне гораздо ближе, чем «двойка». Понятно, что дисциплина новая, машина отличается и совсем по-другому рулится, и ошибок у всех пока много… Но с таким отношением, как у нас, мне нравится, что я одна и всё зависит только от меня. Бобы у всех одинаковые, нет второго человека в экипаже...»