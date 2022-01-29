Бронзовый призёр чемпионата России, первое место в Спартакиаде молодёжи, мастер спорта.
Юлия ходила в Новотроицке на лёгкую атлетику, но в 19 лет перешла в бобслей. Её личными тренерами стали Семён и Анна Макаровы. Беломестных выступает за ЦСКА, ЦСП «Хлебниково» (Москва).
Через три года после дебюта в бобслее Юлия поехала на Олимпиаду.
«Выступать без гимна и флага — это не очень, но со стороны соперников неприятных слов или жестов не было. Может, они что-то и говорят о нас за спиной, но в лицо — точно нет».