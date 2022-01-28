Гайтюкевич начал заниматься бобслеем в Королёве

Хотя родился Ростислав в белорусском городе Ганцевичи. В Королёв семья переехала, когда ему было 10 лет. Сначала он был легкоатлетом. В 2014 году перешёл в бобслей, занимался под руководством Семёна и Анны Макаровых. В 2017 году Гайтюкевич поехал на юниорский чемпионат мира, откуда вернулся с серебром.