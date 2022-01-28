Чемпион мира среди юниоров, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы, призёр этапов Кубка мира, победитель и призёр этапов Кубка Европы, двукратный чемпион России.
Хотя родился Ростислав в белорусском городе Ганцевичи. В Королёв семья переехала, когда ему было 10 лет. Сначала он был легкоатлетом. В 2014 году перешёл в бобслей, занимался под руководством Семёна и Анны Макаровых. В 2017 году Гайтюкевич поехал на юниорский чемпионат мира, откуда вернулся с серебром.
Обожает автомобили и мотоциклы. После спортивной карьеры даже хочет заниматься восстановлением классических авто. Уважает «БМВ»: «Особенно те, которые произвели в золотую эру автомобилестроения в 90-е годы».
Гайтюкевич – о том, почему именно бобслей