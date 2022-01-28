Бронзовый призёр первенства мира, победитель первенства мира (до 23 лет), мастер спорта международного класса.
Михаил – воспитанник Новосибирского центра высшего спортивного мастерства. Один из первых представителей бобслея, перешедших в этот вид спорта из лёгкой атлетики. Тренер Мордасова – Евгений Печёнкин.
Мордасов войдёт в спортивную историю Новосибирского региона как первый участник олимпийских заездов. До него никому из местных гонщиков не удавалось пробиться на главные старты четырёх лет.
Мордасов – о максимальной скорости на трассе.