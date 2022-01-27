Выступал на Олимпийских играх — 2014.
Трёхкратный чемпион России по кёрлингу, неоднократный призёр ЧР среди мужских и смешанных команд. Обладатель серебра на Универсиаде-2015.
Причём сначала он пробовал себя в плавании и современном пятиборье, где даже получил звание КМС. Перешёл в кёрлинг в 15 лет.
Светлана Калалб была в том числе в составе сборной России.
«Российские керлингисты впервые выступают на Олимпийских играх, поэтому немного сложновато. Трудно собраться после поражений и сделать первый шаг к победе. Как только получится выиграть, дальше будет проще. Хотя пока играем мы не очень удачно, но это очень хороший опыт. Ребята морально справляются при такой ответственности перед трибунами».