Дебютирует на Олимпийских играх.
Трижды чемпион России среди мужских команд: 2019, 2020, 2021. Обладатель золота Кубка мира среди смешанных команд (2016) и бронзы — в 2018 году.
Когда он поступил в Санкт-Петербургский государственный университет, то стал тренироваться в спортшколе олимпийского резерва. Вскоре его тренером стал Дмитрий Мельников.
Сначала Горячев начал учёбу в СПбГУ, а затем стал выступать за местный клуб «Адамант». И до сих пор играет там.
«От качества льда зависит очень многое, а когда оно высокое, команды могут демонстрировать действительно хорошую игру».