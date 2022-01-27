Выступала на Олимпийских играх — 2018.
Чемпионка Европы — 2016, завоевала серебро (2021) и бронзу (2018) на чемпионатах мира, а также серебро на Универсиаде-2017. Чемпионка России — 2017.
С 2006 года играла за отделение кёрлинга МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой. В местной команде «Альбатрос» трижды становилась призёром чемпионата России.
В 2018 году она призналась: в команде даже подшучивают, что Юлия знает все «блатные» песни.
«Спорт – здоровье, профессиональный спорт – совсем про другое. У меня была проблема со спиной, с коленкой. Иногда думаю, а выдержу ли ещё? Вылазят хронические заболевания. Но я ни секунды не жалею».