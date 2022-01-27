Дебютирует на Олимпийских играх.
Чемпионка Европы — 2015, серебряный призёр чемпионатов мира — 2017, 2021. Дважды чемпионка России (2019, 2020).
Вскоре переехала в Санкт-Петербург и оказалась в училище олимпийского резерва № 2. Её тренером стал Алексей Целоусов.
В свободное время играла в пейнтбол, летала в аэротрубе, испытывала тренажёр для пилотов и пробовала себя в вейксёрфинге. А в её «инстаграме» много фотографий из разных стран и красивых мест в России.
«Когда ты влюблён в свой вид спорта, в своё хобби, ты преодолеешь любые преграды. Когда есть такая любовь, преград не существует. Преодолеть можно всё, если сильно этого захотеть».