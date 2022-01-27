Выступала на Олимпийских играх — 2018.
Чемпионка Европы — 2016, завоевала серебро на чемпионате мира — 2021, бронзу — на ЧМ-2018. 7-кратная чемпионка России.
В детстве занималась фигурным катанием, однако в 12 лет получила травму. И вскоре подруга убедила Галину попробовать кёрлинг. Постепенно девушка втянулась и занялась им профессионально.
Иногда Галина даже выступает как переводчица для партнёров по команде.
«Для меня всегда приоритетом был спорт. Говорила, что, если что-то будет мешать, то я этим пожертвую, чтобы ничего не мешало результатам. Это тяжело. Но достижение результатов – преодоление многих вещей».