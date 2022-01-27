Арсенькина — о спорте и отношениях

«Для меня всегда приоритетом был спорт. Говорила, что, если что-то будет мешать, то я этим пожертвую, чтобы ничего не мешало результатам. Это тяжело. Но достижение результатов – преодоление многих вещей».