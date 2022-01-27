Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
Михаилу 20 лет. В паре с Юлией Артемьевой он становился бронзовым призёром юниорского чемпионата мира. Также фигуристы брали серебро и бронзу этапов Гран-при.
На старте карьеры он выступал как одиночник, но в 2016 перешёл в парное катание, став выступать с Алёной Крохалёвой. С нынешней партнёршей, Юлией Артемьевой, Михаил встал в пару в 2018 году.
«Не скажу, что я фанат тенниса. Мне нравится этот вид спорта. Также и компьютерные игры, если они уместны. Чтобы отвлечься, теннис очень хорошо помогает», — рассказывал Назарычев.
«Тарасова и Морозов — пара очень сильная, проверенная временем. Они сами по себе хорошие ребята. Как от фигуристов от них много чего можно позаимствовать — отношение к катанию, отношения в паре».